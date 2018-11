Autowerkstatt brennt komplett ab: 50 000 Euro Schaden

Mühlheim (dpa/lhe) - In Mühlheim ist in der Nacht zu Donnerstag eine Autowerkstatt vollständig abgebrannt. Dabei entstand ein Schaden von etwa 50 000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war laut ihren Angaben mit 100 Einsatzkräften vor Ort.