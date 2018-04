BGH: Frankfurter Rennklub muss Pferderennbahn räumen

Karlsruhe (dpa/lhe) - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat einen Schlussstrich unter den Streit um das Gelände der Frankfurter Pferderennbahn gezogen. Der Rennklub muss das Gelände herausgeben, entschied der XII. Zivilsenat am Mittwoch in Karlsruhe. Auf dem Grundstück will der Deutsche Fußballbund (DFB) eine Fußballakademie bauen. Die Stadt hatte die Rennbahn 2010 an die Hippodrom GmbH vermietet, die einen Vertrag mit dem Frankfurter Rennklub als Betreiber schloss. Dieser kämpfte vor Gericht durch alle Instanzen um sein Geschäft, nachdem Stadt und Mieter im August 2014 einen Aufhebungsvertrag schlossen. (XII ZR 76/17)