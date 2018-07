BGH: Lufthansa muss Kosten für «Sky Marshals» übernehmen

Reisende sitzen in der Kabine einer Maschine der Lufthansa auf dem Flug von Mumbai, Indien, nach München. Foto: Christian Charisius/Archiv

Karlsruhe/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Deutsche Luftfahrtunternehmen müssen Flugsicherheitsbegleiter der Bundespolizei («Sky Marshals») während ihres Einsatzes an Bord bei Inlands- und Auslandsflügen kostenlos transportieren. Einen Anspruch auf Entschädigung von passagierbezogenen Zusatzkosten haben die Unternehmen nicht, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in Karlsruhe (Az.: III ZR 391/17). Eine Millionenklage der Lufthansa wurde als unbegründet zurückgewiesen.