BGH hebt Urteil in Prozess um Gesichtsverstümmelung auf

Hanau (dpa/lhe) - Ein Prozess um eine grausame Gesichtsverstümmelung muss am Landgericht Hanau neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe das Urteil aufgehoben. Der Fall, der viel Aufsehen erregt hatte, müsse an einer anderen Kammer neu verhandelt werden, teilte die Staatsanwaltschaft Hanau auf Anfrage am Dienstag mit.