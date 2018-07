BGH urteilt über Millionen-Klage wegen «Sky Marshals»

Karlsruhe/Frankfurt (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am heutigen Tag über eine Millionen-Klage der Lufthansa wegen sogenannter Sky Marshals. Die Bundespolizisten sind auf gefährdeten Strecken unerkannt an Bord und sollen im Ernstfall ein Terrorattentat verhindern. Die bewaffneten Zivilbeamten fliegen seit den Anschlägen in den USA vom 11. September 2001 auch in Deutschland regelmäßig mit.