Babyknochen entdeckt: Mutter in psychiatrischer Klinik

Darmstadt/Viernheim (dpa/lhe) - Gut ein Jahr nach dem Fund von Babyknochen in Südhessen wird weiter gegen die Mutter ermittelt. Bis zum Abschluss müssten weitere Ergebnisse abgewartet werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag. Die Mutter saß seit April wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag an ihrem Sohn in Untersuchungshaft. Inzwischen sei die aus Mannheim stammende Frau in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.