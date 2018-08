Bad Hersfeld: «Hair» als neues Musical der Saison

In «Hair» geht es um die amerikanische Hippie-Bewegung, während der Zeit des Vietnamkriegs und Protesten gegen die US-Politik. Es erzählt von der Aufbruchsstimmung einer ganzen Generation und dem Traum von einer besseren Welt. Viele der über 30 Songs aus «Hair» wurden Hits (u.a. «Aquarius», «Let the sunshine in»). Mehmert kündigte zur Hersfelder «Hair»-Fassung an: «Das Setting ist eine Hommage an Woodstock und diesen unvergesslichen Summer of Love.»