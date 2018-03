Bad Hersfelder Festspiele: Horst Janson in Hemingway-Stück

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Horst Janson (82) kehrt in einer Hauptrolle zu den Bad Hersfelder Festspielen zurück. Der Schauspieler ist vom 26. August an im Theaterstück «Der alte Mann und das Meer» nach der gleichnamigen und preisgekrönten Novelle von Ernest Hemingway zu sehen. Inszeniert wird das Stück auf der kleinen Bühne in Schloss Eichhof von Jens Hasselmann, wie die Festspiele am Freitag mitteilte. Janson war bereits vor zwei Jahren im Drama «Hexenjagd» nach der Regie von Dieter Wedel zu sehen.