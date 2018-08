Bad Hersfelder Festspiele: Abschluss mit Gala

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr beschließen die Bad Hersfelder Festspiele die Saison erneut mit einer Abschluss-Gala. Die Veranstaltung findet am 2. September (ab 21.00 Uhr) in der Stiftsruine statt, wie die Festspiele am Freitag mitteilten. Überschrieben ist die Gala mit dem Titel «Summersongs». Sänger, Tänzer und Schauspieler präsentieren ihre Sommer-Lieder.