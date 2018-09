Bad Hersfelder Festspiele: Preis für Christian Nickel

Bereits in den beiden Vorjahren erhielt Nickel für seine Hauptrollen in «Hexenjagd» (2016) und «Martin Luther - Der Anschlag» (2017) den noch höher einzuschätzenden Großen Hersfeldpreis, der von einer Jury vergeben wird. In dieser Saison ging diese Auszeichnung an die beiden Jung-Schauspieler Dennis Herrmann und Natalja Joselewitsch für ihre Hauptrollen in «Shakespeare in Love».

Nickel gehörte fünf Jahre zum Ensemble der Burgtheaters Wien. Weitere Station führten ihn nach München, Berlin, Köln und Frankfurt. Seit 2012 ist er im Theater in der Josefstadt in Wien engagiert.