Bad Homburger Kreuz an zwei Wochenenden teilweise gesperrt

Bad Homburg (dpa/lhe) - Am Bad Homburger Kreuz kommt es an den beiden kommenden Wochenenden zu Sperrungen von Zubringern zur Autobahn 5 und Autobahn 661. Wer auf der A5 Richtung Kassel auf die A661 Richtung Frankfurt fahren möchte oder von der A661 aus Oberursel auf die A5 Richtung Kassel, muss Umleitungen in Kauf nehmen. Grund für die Sperrung seien Bauarbeiten am Straßenbelag.