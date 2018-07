Bad Nauheim am Mittwoch wieder bundesweit wärmster Ort

Offenbach (dpa) - Besonders im hessischen Bad Nauheim sind die Menschen am Mittwoch ins Schwitzen gekommen. Dort zeigte das Thermometer die Höchsttemperatur von 37,1 Grad an, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sagte. Der zweitwärmste Ort war demnach Barsinghausen in Niedersachsen mit 36,9 Grad. Auch im rheinland-pfälzischen Andernach wurde es mit 36,5 Grad am Mittwoch richtig heiß. Bad Nauheim war bereits am Montag Spitzenreiter der wärmsten Städte gewesen - mit 32,7 Grad.