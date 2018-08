Bad Nauheim in Hessen erneut wärmster Ort Deutschlands

Offenbach (dpa) - Bad Nauheim in Hessen ist erneut der heißeste Ort in Deutschland gewesen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach wurden dort am Samstag 37,1 Grad gemessen. Bereits am Donnerstag war es in der Kurstadt mit 35,8 Grad besonders warm. Rang zwei der heißesten Orte Deutschlands belegten am Samstag Bad Mergentheim und Rheinau-Memprechtshofen in Baden-Württemberg mit jeweils 36,9 Grad. In Darmstadt und Frankfurt am Main zeigte das Thermometer laut DWD Spitzenwerte von jeweils 36,8 Grad an.