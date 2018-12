Bahn: Luftballon-Bann an S-Bahn-Stationen

Eine S-Bahn-Station in Frankfurt am Main ist zu sehen. Foto:

Frankfurt/Main (dpa) - Ein entflogener Luftballon an einer Oberleitung hat am Mittwochabend den S-Bahn-Verkehr im Frankfurter Tunnel ausgebremst und zu zahlreichen Verspätungen geführt. «Aus Sorge vor einem Kurzschluss muss die Leitung abgeschaltet und der Ballon heruntergeholt werden. Das geht zwar recht schnell, aber die dadurch entstehenden Verspätungen ziehen sich dann durch den ganzen Abend», sagte eine Bahnsprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Bahn wolle ihre Kunden daher stärker für das Problem sensibilisieren. «Die Leute sollen verstehen, warum sie nicht mit einem Luftballon in die Bahn steigen sollen.»