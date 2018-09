Bahn: Sperrungen um Frankfurt wieder aufgehoben

Berlin (dpa) - Nach vorübergehender Sperrung wegen Unwetters sind am Sonntagabend im Zugverkehr laut Deutscher Bahn die Strecken Frankfurt-Heidelberg und Frankfurt-Mannheim wieder freigegeben worden. Die IC-Züge der Relation Stralsund-Frankfurt-Karlsruhe sowie die EC-Züge der Relation Frankfurt-München-Salzburg-Klagenfurt verkehrten wieder in beide Richtungen, hieß es. Vereinzelt könne es noch zu Verzögerungen kommen. Andere Strecken in Deutschland waren nach wie vor gesperrt.