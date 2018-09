Bahn baut Schallschutzwand in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim (dpa/lhe) - An der Bahnstrecke im südhessischen Groß-Rohrheim wird eine weitere Schallschutzwand gebaut. Die Arbeiten an der 645 Meter langen und bis zu drei Meter hohen Wand würden am kommenden Montag beginnen, teilte die Bahn in Frankfurt am Dienstag mit. Geplant sind die Bauarbeiten bis zum 22. November. Bis Ende des Jahres sollen zudem die Lücken in der Schallschutzwand an der gegenüberliegenden Seite geschlossen werden. Die Arbeiten werden im Rahmen eines bundesweiten Programms zur Lärmreduzierung an Bahnstrecken durchgeführt.