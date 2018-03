Bahn erneuert weiter Gleise, Weichen und Brücken in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit mehr als 450 Millionen Euro will die Deutsche Bahn in diesem Jahr ihre Bahnhöfe, Gleise, Weichen und Brücken in Hessen auf Vordermann bringen. Details dazu und mögliche Auswirkungen der Bauarbeiten für Reisende stellt das Unternehmen heute in Frankfurt vor. Erneuert werden sollen mehr als 120 Kilometer Gleise, mehr als 100 Weichen und 22 Brücken. Zudem sollen mehr als 60 Bahnhöfe modernisiert werden.