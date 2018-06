Bahn kündigt Verlauf für Neubaustrecke Gelnhausen-Fulda an

Die gesamte Fahrstrecke umfasst 59,4 Kilometer und beinhaltet den längsten Tunnel aller Varianten, eine 9,5 Kilometer lange Röhre zwischen Schlüchtern und Mittelkalbach, wie eine Bahnsprecherin erläuterte.

Die Fahrzeit im Personenverkehr werde zwischen Frankfurt und Fulda auf der neuen Trasse um elf Minuten reduziert. Durch die zusätzlichen Gleise kann nach Angaben der Bahn das Nahverkehrsangebot für die Landkreise Main-Kinzig und Fulda verbessert werden,

Die Variante IV sei nach Abwägung aller Vor- und Nachteile der untersuchten Streckenvarianten die beste Lösung, bewertete die Bahn. Sie habe sehr geringe Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und entlaste die Gemeinden im Kinzigtal vor allem vom Güterverkehrslärm.

Zuletzt waren bei dem Ausscheidungsverfahren im Mai die Verlaufsmöglichkeiten von sieben Vorschlägen auf zwei reduziert worden. Übrig blieben die Varianten IV (44 Kilometer lang) und VII (48 km), die die Bahn bei den Überlegungen zur Trassenführung vertieft betrachtete.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte der Mitteilung vom Freitag zufolge: «Durch den Aus- und Neubau einer der meistfrequentierten Bahnstrecken Deutschlands werden Engpässe aufgelöst, Kapazitäten erhöht und Fahrzeiten verkürzt.»

Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) betonte: «Die Schiene ist einer der umweltfreundlichsten Verkehrsträger.» Der Aus- und Neubau sei dringend erforderlich. Dadurch werde ein Engpass auf der Strecke aufgelöst, der nicht nur den Regionalverkehr behindert und seine Ausweitung unmöglich macht. Der Neu- und Ausbau habe sogar deutschlandweite Auswirkungen.

Scheuer und Al-Wazir lobten die Beteiligung der Öffentlichkeit über ein Dialogforum. Es habe sich bewährt, Bürger und Verbände frühzeitig in die Planungen einzubeziehen, sagte Al-Wazir. So könnten Anregungen und Einwände früh diskutiert und Lösungen sowohl für die Bahn und die vom Projekt Betroffenen gefunden werden.

Dirk Rompf, Vorstand der DB Netz AG, sagte: «Die ausgewählte Variante werden wir nun weiter optimieren und gemeinsam im Dialogforum an den Themen Lärmschutz, verträglicher Bauablauf und Ausgleichsmaßnahmen arbeiten.»

Die Variante IV wird die Bahn nun mit ihrem Antrag in das folgende Raumordnungsverfahren einbringen. Solch ein Verfahren wird bei Bauprojekten mit großer Bedeutung durchgeführt. Dabei wird unter anderem geprüft, welche Auswirkungen das Bauvorhaben auf die Umwelt haben kann. Die Unterlagen sollen nach Angaben der Bahn bis Anfang nächsten Jahres erarbeitet und bei den Behörden eingereicht werden. Nach dem Raumordnungsverfahren kann die eigentliche Baugenehmigung mit dem Planfeststellungsverfahren beantragt werden.

Mit der Entscheidung für Variante IV liegt die Bahn auf der Linie von anderen Interessenvertretern aus Osthessen. Kommunen, Bürgerinitiativen und Wahlkreisabgeordnete hatten sich ebenfalls für die Nummer IV ausgesprochen, wie der Landkreis Fulda Mitte Mai nach einem Treffen erklärt hatte. Die Variante IV führe aus regionaler Sicht zur geringsten Beeinträchtigung und lasse sich am schnellsten realisieren, hieß es. Dem Streckenverlauf hätten alle Beteiligten zugestimmt, mit Ausnahme der Bürgerinitiative Kalbach.

Die Variante IV führt von Gelnhausen nach Norden. Der weitere Verlauf: Abzweig nach Osten nördlich von Wirtheim. In niedriger Höhenlage Querung der Kinzig südlich von Wächtersbach. Südlich von Aufenau leichter Schwenk nach Nordosten. Ab Salmünster dem Kinzigtal folgend, Überquerung des Stausees bei Steinau an der Straße. Weiter westlich des Kinzigtals, überwiegend in Tunnellage. Bei Schlüchtern Verknüpfung mit der Bestandsstrecke möglich, anschließend in einem langen Tunnel nach Nordosten, mit Anbindung in die Schnellfahrstrecke bei Mittelkalbach.