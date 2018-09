Bahn testet Einsatz von Einstiegslotsen an Regionalzügen

Janine Feger steht in ihrer Funktion als Einstiegslotsin vor der Tür einer abfahrbereiten S-Bahn. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwölf Monate nach dem ersten Einsatz von Einstiegslotsen an Frankfurter S-Bahnstation soll das Projekt auf Regionalzüge ausgeweitet werden. Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) wollen von heute an mit Hilfe von Mitarbeiten an ausgewählten Regionalbahnen die Pünktlichkeit erhöhen. Die Lotsen sollen zur Hauptverkehrszeit zwischen 15 und 19 Uhr dafür sorgen, dass Fahrgäste schneller ein- und aussteigen und die Züge die Haltezeiten nicht überschreiten. Der Einsatz wird zunächst für drei Monate erprobt.