Bahn will Service mit Streckenagenten ausbauen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Deutsche Bahn will künftig noch mehr Streckenagenten einsetzen, die bei Störungen im Bahnnetz Reisende in Hessen informieren. Seit gut einem Jahr arbeiten bei der Deutschen Bahn in Frankfurt vier dieser Spezialisten, geplant ist künftig ein Angebot rund um die Uhr. Wenn es zu einem Zwischenfall auf einer Bahn- oder S-Bahn-Strecke in Hessen kommt, informieren Streckenagenten Reisende per Internet und Smartphone und suchen nach Möglichkeiten, wie die Fahrgäste trotzdem schnell ans Ziel kommen.