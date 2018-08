Bahnfahrer rund um Gießen müssen mit Ausfällen rechnen

In den vergangenen Tagen sei der Krankenstand der Lokführer am Standort Gießen «stark angestiegen». Er liege derzeit mehr als doppelt so hoch wie im Jahresdurchschnitt. Hinzu kämen «nicht aufschiebbare Urlaubsansprüche», teilte die Bahn bereits am Sonntagabend mit.

Laut der von der Bahn veröffentlichten Übersicht werden deshalb am Montag den gesamten Tag über elf Verbindungen gestrichen. Auch in den Tagen danach seien Zugausfälle «nicht vollständig vermeidbar», hieß es in der Mitteilung.

«Wir kämpfen weiterhin darum, jeden Zug fahren zu können. Wir sprechen kurzfristig auch Triebfahrzeugführer aus anderen Einsatzstellen zur Unterstützung an», erklärte der Leiter Produktion der DB Regio Mitte, Peter Rumpf. Bahnreisende sollten sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite der Deutschen Bahn über die jeweilige Verbindung informieren.