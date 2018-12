Bahnverkehr läuft nach Warnstreik langsam wieder an

"Zug fällt aus - Train is cancelled" wird auf einem Monitor der Frankfurter S-Bahn-Station Konstablerwache angezeigt. Foto: Arne Dedert

"Zug fällt aus - Train is cancelled" wird auf einem Monitor der Frankfurter S-Bahn-Station Konstablerwache angezeigt. Foto: Arne Dedert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen ist der Bahnverkehr nach dem Ende des Warnstreiks am Montag langsam wieder angelaufen. Seit 9.00 Uhr seien die Züge im Regional- und S-Bahnverkehr wieder unterwegs, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt. Auf den S-Bahn-Strecken werde sich der Betrieb relativ zeitnah wieder einigermaßen normalisieren. Es würden aber zunächst nur die halbstündigen Haupttakte bedient. Im Regionalverkehr müssten sich Reisende noch den ganzen Tag über auf Auswirkungen des Warnstreiks einstellen: «Weil viele Züge nicht da sind, wo sie sein sollen, wird es Verspätungen und auch Ausfälle geben.»