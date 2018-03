Bald wieder mehr Abschleppdienste auf Frankfurts Pflaster

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Frankfurter Pflaster wird für Falschparker wieder gefährlicher. Schon von April an werden in der Stadt wieder mehr Abschleppdienste unterwegs sein als aktuell. Wie Rainer Michaelis, Leiter der städtischen Verkehrspolizei in Frankfurt, sagte, schleppen zurzeit nur zwei Firmen falsch geparkte Autos ab. Der Grund: Im Herbst hatten mehrere Abschleppfirmen als Vertragspartner der Stadt die europaweite Neuausschreibung beanstandet. Daher muss die Kommune nachbessern, «das wird bis Ostern auch geschehen», sagte Michaelis der Deutschen Presse-Agentur.