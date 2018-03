«Bambi» zieht um: Kühles Wetter und Entwöhnungsprozess

Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Das von einem Paar in Südhessen aufgezogene Rehkitz «Bambi» zieht spätestens Ende Mai in den nordhessischen Tierpark Meißner um. Der genaue Termin müsse noch abgestimmt werden, sagten Fortswirt Peter Göbel und der Bürgermeister von Meißner, Friedhelm Junghans, am Montag. Die Kommune betreibt den Tierpark, in dem «Bambi» mit zwei Ricken leben soll, die auch mit der Flasche aufgezogen wurden. Der inzwischen rund neuneinhalb Monate alte Rehbock wächst im Haus und Garten von Göbel und seiner Lebensgefährtin Anja Pahlen im südhessischen Groß-Zimmern auf.