«Bambi» zieht um - und findet direkt Reh-Freundin

Rehkitz Bambi liegt in einem Anhänger auf Stroh und Gras, während das Reh Lisa am Anhänger steht. Foto: Swen Pförtner

Meißner (dpa/lhe) - Das per Hand aufgezogene Rehkitz Bambi ist ohne Probleme bei seinen Artgenossen im Wildpark Meißner in Nordhessen angekommen - auch dank weiblicher Unterstützung. «Er wollte erst nicht aus dem Anhänger raus und war ängstlich», sagte der Bürgermeister von Meißner, Friedhelm Junghans, am Samstag. Dann hätten aber zwei etwa gleichalte Weibchen sein Interesse geweckt: «Er hat gleich reagiert.» Die Ricke Lisa habe einfach nicht locker gelassen und ihn immer wieder animiert, sagte Bambi-Ziehmutter Anja Pahlen. Der junge Rehbock sei dann mit seiner neuen Freundin im Wald verschwunden. «Eine Pflegerin hat beide dann noch kurz an einem Zaun im Wald gesehen, dann nicht mehr.»