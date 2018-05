«Bambi» zieht von Menschenfamilie in Wildpark um

Groß-Zimmern/Meißner (dpa/lhe) - Das per Hand aufgezogene Rehkitz «Bambi» zieht heute von seiner Menschenfamilie zu seinen Artgenossen um. Das von einem Paar in Südhessen aufgezogene Tier solle künftig im Tierpark der Gemeinde Meißner in Nordhessen leben, sagte der Bürgermeister von Meißner, Friedhelm Junghans. Dort solle «Bambi» in eine Herde von rund 40 Dam- und Rotwildtieren integriert werden: «Bambi wird keine Sonderrechte bekommen.» In dem Gehege gebe es auch zwei Rehkitze in ähnlichem Alter, die beide ebenfalls per Hand von Menschen aufgezogen wurden. Die Hoffnung sei, dass die zwei Kitze Bambi die Eingewöhnung erleichtern würden, sagte der Bürgermeister.