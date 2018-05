Bamf-Außenstelle im hessischen Neustadt wird auch überprüft

Neustadt (dpa/lhe) - In Hessen wird nach Unregelmäßigkeiten bei der Asylvergabe in Bremen die Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf) überprüft. Insgesamt würden bundesweit zehn von rund 50 Außenstandorten stichprobenartig untersucht, teilte Bamf-Sprecherin Edith Avram am Mittwoch mit. Neben Neustadt seien Standorte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Schleswig-Holstein und Brandenburg betroffen.