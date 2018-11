Bank bestätigt Ergebnisprognose: Neugeschäftsziel erhöht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Aareal Bank sieht sich nach einem soliden dritten Quartal beim Ergebnis auf Kurs zum Jahresziel. «Unser operatives Geschäft ist unverändert in sehr robuster Verfassung», sagte Aareal-Bank-Chef Hermann Merkens am Dienstag in Wiesbaden. Er bestätigte die erst vor Kurzem erhöhte Prognose für das Betriebsergebnis von 312 bis 352 Millionen Euro (2017: 328). Darin enthalten ist ein positiver Einmaleffekt von 52 Millionen Euro aus dem noch in diesem Jahr erwarteten Abschluss der im September angekündigten Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank.