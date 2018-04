Bankangestellter soll Überfall vorgetäuscht haben

Fulda (dpa/lhe) - Ein Bankangestellter soll am Tag vor Weihnachten 2016 einen Überfall auf seine Filiale der Raiffeisenbank im osthessischen Biebergrund-Petersberg vorgetäuscht und rund 150 000 Euro eingesteckt haben. Der 51-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, sein mutmaßlicher Komplize ist mangels Fluchtgefahr auf freiem Fuß, wie die Staatsanwaltschaft in Fulda am Dienstag mitteilte. Den beiden Männern wird zudem ein Überfall auf eine Geldbotin der Filiale 2013 zur Last gelegt. Dabei sollen sie etwa 100 000 Euro erbeutet haben.