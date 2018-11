Bankangestellter vor Gericht: Kommastellen manipuliert

Der ehemalige Mitarbeiter saß am Schalter einer Zweigstelle am Frankfurter Flughafen. Beim Wechseln von ausländischem Bargeld soll er die Kommastellen verändert und die Gewinne an sich selbst ausgezahlt haben.

Den Ermittlungen zufolge finanzierte er mit dem veruntreuten Geld den Umbau seines Hauses und die noble Ausstattung diverser Eigentumswohnungen. In einem arbeitsgerichtlichen Verfahren wurde der Angeklagte bereits zu mehr als 600 000 Euro Schadenersatz an die Bank verurteilt. Vor dem Landgericht geht es jetzt um einen niedrigeren Schadenbetrag - ein Großteil der Taten ist inzwischen verjährt.

In beiden Verfahren gab der Mann grundsätzlich zu, beim Sortenwechsel manipuliert zu haben. Die Größenordnung allerdings betritt er. Außerdem will er sich an viele Einzeltaten nicht mehr erinnern. Die Wirtschaftsstrafkammer hat bislang noch zwei weitere Verhandlungstage bis Ende November terminiert.