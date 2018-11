Basketball-Bundesligist Gießen 46ers verlängert mit Freyer

Gießen (dpa) - Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat den Vertrag mit Trainer Ingo Freyer vorzeitig verlängert. Der Coach und sein Assistent Steven Wriedt werden dem Überraschungsteam der bisherigen Saison zwei weitere Spielzeiten zur Verfügung stehen, wie die Hessen am Donnerstag mitteilten. «Unsere Zusammenarbeit beruht auf Vertrauen, Loyalität und auf einer visionären Ausrichtung», sagte Geschäftsführer Heiko Schelberg in der Mitteilung. Die Gießener spielen in der bisherigen BBL-Saison vorne mit und befinden sich derzeit hinter Meister FC Bayern, ALBA Berlin und Brose Bamberg auf Tabellenplatz vier.