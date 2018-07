Basketball: Gießen trifft auf Bayern und Frankfurt auf Ulm

Köln (dpa/lhe) - Die Gießen 46ers haben bei der Auslosung für das Achtelfinale des deutschen Basketball-Pokals die schwerstmögliche Aufgabe erwischt. In der Runde der letzten 16 am 6. und 7. Oktober müssen die Hessen bei Titelverteidiger und Meister FC Bayern München antreten, wie die Auslosung am Freitag ergab. Etwas besser lief es für die Frankfurt Skyliners, die in einem Heimspiel gegen ratiopharm Ulm den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen wollen.