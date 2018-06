Batteriehersteller Akasol strebt Ende Juni an die Börse

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Darmstädter Batteriesystem-Anbieter Akasol drückt bei seinem geplanten Börsengang aufs Tempo. Der Gang aufs Parkett solle am 29. Juni an der Frankfurter Wertpapierbörse stattfinden und einen Bruttoerlös von 100 Millionen Euro einbringen, teilte das Unternehmen am Freitag in Darmstadt mit. Dabei sollten 2,1 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 150 000 Papiere aus dem Besitz der bisherigen Anteilseigner an Investoren gehen. Die Preisspanne für das Angebot, das von 18. bis 27. Juni läuft, liegt bei 48,50 Euro bis 64,50 Euro je Aktie, hieß es weiter.