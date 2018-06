Batteriehersteller Akasol zum Börsenstart mit Kursplus

Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einem Kursplus ist der Batteriesystem-Anbieter Akasol am Freitag in Frankfurt an der Börse gestartet. Die Aktien des Darmstädter Unternehmens notierten zum Handelsstart bei 48,80 Euro und damit über dem Ausgabepreis von 48,50 Euro, wie die Deutsche Börse mitteilte. Im frühen Handel pendelte sich das Papier bei einem Wert etwas über 50 Euro ein. Es ist der 13. Börsengang des Jahres an Deutschlands führendem Börsenplatz.