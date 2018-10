Bau des Radschnellwegs Frankfurt-Darmstadt beginnt

Egelsbach (dpa/lhe) - Der Bau des ersten Radschnellwegs in Hessen von Frankfurt nach Darmstadt hat begonnen. 2022 soll die rund 30 Kilometer lange Strecke fertig sein. Ungefähr 43 Millionen Euro wird sie kosten. «Hessens erste Radschnellverbindung soll viele Berufspendler dazu bewegen, im wahrsten Wortsinn umzusatteln, denn künftig soll man auch aus dem Umland schnell, bequem und sicher auf zwei Rädern in die Innenstädte gelangen», sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) laut Mitteilung beim Spatenstich am Dienstag in Egelsbach.