Bau von «Hafenpark Quartier» beginnt in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In unmittelbarer Nähe der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Mittwoch in Frankfurt der Bau «des Hafenpark Quartiers» offiziell begonnen. Auf dem Areal des sogenannten Honsell-Dreiecks am Main im früheren Osthafen sollen auf rund 184 000 Quadratmetern insgesamt rund 600 Eigentums- und Mietwohnungen entstehen.