Bauarbeiten am Wiesbadener Kreuz: Sperrungen auf A66 und A3

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei Bauarbeiten am Wiesbadener Kreuz stehen am zweiten und dritten Novemberwochenende (10./11. sowie 17./18. November) weiträumige Sperrungen bevor. Grund dafür ist der Einbau von Fertigteilen für den neuen Brückenüberbau der Autobahn 3 über die Autobahn 66, wie Hessen Mobil am Mittwoch mitteilte. Von den Sperrungen betroffen sind beide Autobahnen.