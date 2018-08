Bauarbeiter bei Sturz schwer verletzt

Otzberg (dpa/lhe) - Beim Sturz von einer Leiter ist ein Bauarbeiter am Mittwoch in Otzberg (Kreis Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden. Der 37-Jährige sei mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Verletzungen seien aber vermutlich nicht lebensbedrohlich. Wie es zu dem Unfall kam, soll nun von Experten geklärt werden.