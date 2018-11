Bauarbeiter finden in Limburg 250 Kilo schwere Fliegerbombe

Limburg/Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei Bauarbeiten ist am Donnerstag in Limburg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper lag in einem Industriegebiet in der Nähe des Bahnhofs, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Die Bombe wurde zur Entschärfung auf ein benachbartes Grundstück gebracht und sollte noch am frühen Abend unschädlich gemacht werden. Menschen mussten zur Sicherheit in einem Umkreis von 300 Metern die Häuser verlassen. Eine Gefahr habe aber nicht bestanden, sagte eine Sprecherin der Behörde. Ob der in der Nähe verlaufende Bahnverkehr während der Entschärfung gestoppt werden muss, war zunächst unklar.