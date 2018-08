Bauarbeiter stirbt nach Sturz von Dach

Babenhausen (dpa/lhe) - Ein Bauarbeiter ist am Mittwochvormittag in Babenhausen bei Dacharbeiten tödlich verunglückt. Der 41 Jahre alte Mann sei vom etwa acht Meter hohen Dach gestürzt, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Er verletzte sich lebensgefährlich und starb noch am Unfallort. Die Unglücksursache muss noch ermittelt werden.