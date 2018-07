Bauarbeiter von herabstürzenden Balkon-Trümmern verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei Bauarbeiten an einem Frankfurter Wohnhaus sind am Freitag fünf Balkone aus ihrer Verankerung gebrochen und in die Tiefe gestürzt. Ein Bauarbeiter wurde von herabfallenden Trümmern getroffen, erlitt aber nur leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Teile der Betonplatten durchschlugen laut Feuerwehr zudem die Fenster einer Arztpraxis im Erdgeschoss des Gebäudes. Glücklicherweise sei dort aber niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher.