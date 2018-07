Baubeginn für Abschnitt der Stromleitung Wahle-Mecklar

Ludwigsau (dpa/lhe) - Nun hat auch in Hessen der Bau der umstrittenen Höchstspannungsleitung Wahle-Mecklar begonnen. Die rund 230 Kilometer lange Stromtrasse soll einmal den Raum Braunschweig/Hannover mit der Region Nordhessen/Kassel verbinden, wie der Netzbetreiber Tennet am Mittwoch mitteilte. In Ludwigsau (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sei nun mit Fundamentarbeiten begonnen worden, die ersten Masten sollen in vier bis acht Wochen stehen. In Niedersachsen waren die Arbeiten bereits Ende März losgegangen.