Bauern und Umweltschützer mobilisieren gegen Flächenfraß

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einer ungewöhnlichen Allianz haben sich Hessens Bauernverband und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum Kampf gegen den stetig wachsenden Flächenverbrauch im Land verbündet. Beide Verbände appellierten am Mittwoch in Frankfurt an die schwarz-grüne Landesregierung, vor allem in den Ballungsräumen den Verlust an offenen Flächen zu stoppen. Die Stadt Frankfurt wurde aufgefordert, den auf beiden Seiten der Autobahn 5 im Nordwesten der Stadt geplanten neuen Stadtteil für 30 000 Menschen aufzugeben. Stattdessen müsse es zu einer «Verdichtung» innerhalb der Metropole kommen.