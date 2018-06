Bauernhof in Hessen ist «Ausbildungsbetrieb des Jahres»

Wiesbaden/Diemelsee (dpa/lhe) - Ein Milchvieh-Zuchtbetrieb in Nordhessen ist auf dem Deutschen Bauerntag als «Ausbildungsbetrieb des Jahres 2018» ausgezeichnet worden. Am Donnerstag wurde der Preis an den Landwirt Christian Pohlmann (54) aus Diemelsee-Rhenegge (Kreis Waldeck-Frankenberg) vergeben. Damit würdige man neben einer fundierten fachlichen Ausbildung die vorbildliche Integration der Auszubildenden in Pohlmanns Familie und die Dorfgemeinschaft, teilte Werner Schwarz, Vize-Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), mit.