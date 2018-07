Bauernverband blickt auf Erntejahr 2018

Otzberg (dpa/lhe) - Die anhaltende Hitze in diesem Frühjahr und Sommer macht Hessens Bauern zu schaffen. Aufgrund der Trockenheit ist die Getreideernte vielerorts schon deutlich weiter fortgeschritten als in anderen Jahren. Nun läuft bereits mancherorts die Ernte des Winterweizens. Diese mit Abstand wichtigste Getreideart in Hessen ist nach Darstellung des Bauernbands viel zu früh reif geworden. Ertragseinbußen seien die Folge.