Baulärm entpuppt sich als Einbruch

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Einbrecher haben an einem Elektronikfachgeschäft in Bad Nauheim ein Loch in eine Wand gehämmert und sind eingestiegen. Sie ließen in der Nacht zum Mittwoch Elektrogeräte mitgehen, teilte die Polizei mit. Ein Anwohner hatte nächtliche Bauarbeiten vermutet und sich wegen der lauten Geräusche bei der Polizei beschwert. Als die Beamten eintrafen, entpuppte sich die vermeintliche Baustelle jedoch als Einstiegsloch für den Einbruch. Die Täter waren entkommen. Die Höhe des Schadens und der Beute war zunächst nicht bekannt.