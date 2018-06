Bauland: Nassauische Heimstätte richtet Appell an Kommunen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte (NH) sucht nach Bauland. «Sie könnte mehr bauen, wenn sie mehr Angebote hätte», sagte Hessens Wohnungsbauministerin Priska Hinz am Montag in Wiesbaden. Die Grünen-Politikerin appellierte an die Kommunen, der Nassauischen Heimstätte mehr Flächen anzubieten. Constantin Westphal von der NH-Geschäftsführung sagte: «Wir bewegen uns im freien Markt wie in einem Haifischbecken.»