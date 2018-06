Baum in der Oberleitung bei Aßlar

Aßlar (dpa/lhe) - In Mittelhessen gibt es Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr. «Grund dafür ist eine Störung durch einen Baum in der Oberleitung im Bereich Aßlar», wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Dienstagmorgen auf seiner Homepage mitteilte. Die Strecke ist gesperrt.