Baumarkt-Brand: Ermittlungen erst am Freitag

Feuerwehrleute löschen in den frühen Morgenstunden einen Großbrand in einem Baumarkt. Foto: Frank Rumpenhorst

Feuerwehrleute löschen in den frühen Morgenstunden einen Großbrand in einem Baumarkt. Foto: Frank Rumpenhorst

Limburg (dpa/lhe) - Ein Großfeuer hat einen Baumarkt in Limburg bis auf die Grundmauern abbrennen lassen. Zeitweise bis zu 200 Feuerwehrleute und Katastrophenschützer kämpften seit Mittwochabend gegen die Flammen, teilte die Polizei in Limburg mit. Am Donnerstag war das Feuer zwar unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Wie lange der Einsatz noch dauere, sei unklar, sagte Polizeisprecherin Claudia Schäfer-Simrock am Morgen. Die Ruine könne voraussichtlich frühestens am Freitag von Sachverständigen betreten werden. Daher konnte die Sprecherin noch nichts zum Schadensausmaß und einer möglichen Ursache sagen. Die Behörden gehen aber mindestens von mehreren Hunderttausend Euro aus.