Baumarkt brennt ab: Großeinsatz der Feuerwehr

Limburg (dpa/lhe) - Bei einem Brand in Limburg ist ein Baumarkt vollständig zerstört worden. Der Schaden könnte in die Millionenhöhe gehen, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden in der Nacht zum Donnerstag. Noch am frühen Donnerstagmorgen stand das Gebäude in Flammen und etwa 170 Feuerwehrleute und Katastrophenschützer des Technischen Hilfswerks kämpften gegen sie an. Verletzte oder Vermisste gebe es bislang keine, sagte der Sprecher. Die «Rhein-Zeitung» hatte zunächst über den Brand berichtet.